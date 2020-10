De hindernissen voor Wilco Kelderman in de slotweek van de Giro

Door Daniël Dwarswaard



Vandaag, etappe 16 naar San Daniele del Friuli

Deze heuvelachtige etappe is voor Wilco Kelderman op voorhand geen kans om tijd goed te maken op rozetruidrager João Almeida, die vijftien tellen voorstaat. Een pittige rit, maar niet eentje waar de favorieten voor de eindzege elkaar zullen bestoken. Voornaamste zaak is dat Kelderman of zijn ploeggenoten geen positieve coronatest hebben afgelegd op de rustdag van gisteren. Sunweb-renner Michael Matthews moest vorige week naar huis. ,,We zijn de laatste weken elke dag getest en volgens mij is de situatie redelijk onder controle. Ik heb er in elk geval alle vertrouwen in dat ik verder kan’’, liet Kelderman gisteren weten.