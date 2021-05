Contador door het dolle heen na stuntzege in Giro van zijn pupil

Evenepoel verliest wat tijd op Bernal: ‘Mezelf niet opblazen’

12 mei Remco Evenepoel eindigde in de eerste test tussen de klassementsrenners in de Giro d’Italia op elf seconden achterstand van Egan Bernal, Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy en Mikel Landa, de vier sterkste favorieten op de slotklim in etappe vier. ,,Ik denk dat ik het goed heb gedaan”, liet het 21-jarige Belgische toptalent weten op de website van zijn ploeg Deceuninck-Quick Step.