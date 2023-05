Column Thijs Zonneveld | Thymen Arensman denkt niet aan Thymen Arensman? Gelul

met video Einer Rubio wint dertiende etappe van de Giro d‘Italia, weinig veranderin­gen in top van het klassement

Einer Rubio heeft de dertiende etappe van de Giro d‘Italia op zijn naam geschreven. In een ingekorte bergrit was hij Thibaut Pinot en Jefferson Cepeda te slim af en greep hij de zege. In de top van het klassement verandert er weinig. Alleen nummer negen Laurens de Plus eindigde niet in de groep der favorieten en verliest dus tijd.