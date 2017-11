Broek uit voor Dumoulin-tattoo

Bij het NPO-programma College Tour blijkt een fan na de Giro-zege van Tom Dumoulin een tattoo van de wielrenner te hebben gezet. Of Dumoulin interesse had om die te zien? ,,Dat ligt eraan waar die tattoo is gezet.'' Het hele interview met Dumoulin is vrijdag 1 december om 21.05 uur te zien op NPO 2.