Brandon McNulty juicht in vijftiende etappe Giro d'Italia, Bauke Mollema vierde, favorieten houden zich gedeisd

Zeventien renners kregen al vroeg in de rit, 195 kilometer van Seregno naar Bergamo, de ruimte van het peloton. Mollema, deze Giro op zoek naar het vervolledigen van de trilogie (ritzeges in alle grote rondes, red.), was net als in rit veertien mee vooraan. Ook Healy en Einer Rubio, al succesvol met een dagzege, maakten deel uit van de kopgroep.



Op de laatste gecategoriseerde beklimming versnelde Healy. De Ier leek op weg naar zijn tweede etappezege in de Giro, maar in de afdaling sloot McNulty aan. In de slotkilometers kwam ook de Italiaan Frigo terug. Het werd een sprint met drie en daarin was McNulty sneller dan Healy en Frigo. Op bijna twee minuten van de winnaar eindigde Mollema als vierde, voor Rubio.



