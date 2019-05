Bekijk hier de voorbeschouwing op de Giro etappe van vandaag

Yates maakt zich nog geen zorgen: ‘Het is maar een weersvoor­spel­ling’

10 mei Simon Yates is morgen de enige van de favorieten voor de eindzege in de Giro d’Italia die in de avond van start gaat. Renners als Tom Dumoulin, om 16.50 uur de eerste starter, en de Sloveen Primoz Roglic kozen ervoor - vanwege een later op de dag verwachte bui - in de namiddag de korte, lastige openingstijdrit in Bologna af te werken. ,,Ach, het is maar een voorspelling. Je weet het nooit met het weer’', verklaarde de 26-jarige Brit van Mitchelton-Scott zijn keuze.