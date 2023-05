Aurélien Paret-Peintre verrast met etappezege in Giro d’Italia, Team DSM pakt roze dankzij Leknessund

In de eerste 50 kilometer waren er verschillende renners die probeerden weg te vluchten van het peloton. Dat lukte niet, iedere poging was kansloos. Tot een groepje van 7 besloot om weg te rijden. In de kopgroep was de bekendste naam Warren Barguil, maar de Fransman ging finaal door het ijs in de finale van de etappe. Er zat geen Nederlander in de kopgroep, maar wel in de top 10. Dat was Koen Bouwman, hij kwam als zevende over de finish.