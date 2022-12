Weer schuldenvrij? Dan ben je in Tilburg straks sneller van je BKR-registratie af

Ook Tilburg voert deze maatregel in, maar pas later. Wethouder Esmah Lahlah van Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling noemt het ‘een ontzettend goed initiatief van de G4, waar we ons als gemeente Tilburg snel bij zullen aansluiten’. De gemeente Tilburg maakt in januari bekend wanneer de nieuwe regels ingaan.