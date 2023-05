Vier personen en een hond gewond bij botsing in Rijen

Oosterhout zit in de maag met 17-jarige stappers: ‘Ze moeten kunnen ‘stagelopen’ in de kroeg, maar waar?

OOSTERHOUT - Als Oosterhout jongeren tot 18 jaar wil laten kennismaken met het uitgaansleven in de binnenstad, zal daar subsidie tegenover moeten staan. Zonder bijdrage is het niet rendabel om jonge stappers die geen alcohol mogen drinken over de vloer te krijgen.