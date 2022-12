Veel schade door zware explosie bij shishalounge in centrum van Tilburg, politie gaat uit van opzet

met videoTILBURG - Bij shishalounge Simit Plaza aan de Heuvel in Tilburg is in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.30 uur een explosie geweest. Er is veel schade aan het pand. De politie gaat uit van opzet.

De zaak zit op de hoek van de Heuvel en de Heuvelstraat. Door de explosie zijn ruiten van de kledingzaak Pull & Bear gesprongen. Er raakte niemand gewond. Bij Simit Plaza waren op het moment van de explosie geen mensen binnen. Volgens de politie is er voor de ontploffing een zwaar explosief gebruikt. ,,Dat zien we aan de sporen, de intensiteit van de explosie en verklaringen van omwonenden die echt uit hun bed werden geblazen”, aldus een woordvoerder. ,,We gaan uit van opzet.”

Veel uitgaanspubliek

Het Tilburgse centrum was op het moment van de explosie allesbehalve uitgestorven. Er was veel uitgaanspubliek op de been. Maar lang niet alle stappers kregen iets mee van de explosie. Een flink deel van de Heuvel, vlakbij de ijsbaan van het Tilburgs Winterparadijs, werd na het incident meteen afgesloten voor onderzoek. Dat trok enkele nieuwsgierige voorbijgangers. ,,Het is hier volgens mij goed misgegaan”, zeiden twee toeschouwers.

In de omliggende gebouwen zijn ruiten gesneuveld.

Camerabeelden en burgernetmelding

Dinsdagochtend laat de politie weten dat er inmiddels is gesproken met de eigenaar van de shishalounge. Die heeft aangifte gedaan. Of er sprake is van een gerichte aanslag op de horecazaak, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. ,,Daar is het nog veel te vroeg voor. We zijn nu eerst met getuigen aan het praten en camerabeelden aan het bekijken.”

De deur van de flink beschadigde gevel van de shishalounge is dichtgetimmerd. Boven de zaak zit een appartement, daar lijkt de schade mee te vallen. Een ruit is gesneuveld. Het onderzoek zal in ieder geval nog de nodige tijd in beslag nemen. De politie heeft in de omgeving van de binnenstad een burgernetmelding verspreid waarin getuigen opgeroepen worden om zich te melden.

Veel schade door explosie bij shishalounge aan de Heuvel.

Veel schade door explosie in shishalounge aan de Heuvel.

Veel schade door explosie in shishalounge aan de Heuvel.

Boven de Pull & Bear zijn ramen gesprongen.

De politie heeft de Heuvel afgesloten voor onderzoek.

De politie heeft de Heuvel afgesloten voor onderzoek.