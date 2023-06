Vandaag lichte bewolking in Gilze en Rijen

Nacompetitie tweede/derde klasse Opnieuw een finale voor Groen Wit in historisch seizoen: 'Voor promotie zou ik de bekerwinst nog inruilen’

Groen Wit mag zich op gaan maken voor de tweede finale van het seizoen. Na het winnen van de beker staat nu een plekje in de tweede klasse op het spel. In de tweede ronde van de nacompetitie overtuigden de Bredanaars door Oosterhout met 5-1 te verslaan. Voor die ploeg betekende dit resultaat dat degradatie een feit is.