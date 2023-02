Bosbewoner Nol snapt discussie over auto’s in het Mastbos niet: ‘Alles wordt aan gort gereden’

BREDA - Eindelijk eens goed nieuws, dacht Nol Verdaasdonk: de Bouvignedreef in het Mastbos wordt afgesloten voor auto’s. Zijn verbazing is dan ook groot als hij hoort dat horecaondernemers in het bos de autoluwe plannen met de grond gelijk maken.

9 februari