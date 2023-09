Twee auto’s in de sloot bij botsing in Molenschot, twee gewonden

Djeanna (11) kan weer naar school: Connexxion regelt komende weken voor laatste 54 leerlingen vervoer

BREDA - Na zes dagen thuis zitten kan Djeanna morgen weer naar school. Dan stapt ze in de bus van chauffeuse Delie, voor haar een bekend gezicht. ,,In de komende weken worden alle probleemgevallen opgelost", verwacht Connexxion over het haperende leerlingenvervoer.