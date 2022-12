Tilburg en woningcorporaties mikken op 335 nieuwe flexwoningen voor eind 2023

Met een kerststal kun je alle kanten uit: van partytent tot boeren­schop

TILBURG - Het wemelt in de regio van de kerststallen. De architectuur schiet alle kanten uit, maar ook met de personele bezetting wordt volop gevarieerd. Her en der valt een hoofdzonde te noteren: Kindje Jezus al vóór kerstavond in de kribbe.

24 december