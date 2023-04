Stikstof gooit roet in het eten: Hulten wordt niet autoluw

Bijna alle bedden bezet bij vluchtelin­gen­op­vang op Breepark in Breda; hoe nu verder?

BREDA - De tijdelijke vluchtelingenopvang op Breepark in Breda is zo goed als vol. Ruim een week nadat de eerste mensen aankwamen zijn bijna alle vijfhonderd bedden bezet. Waar moeten nieuwe vluchtelingen heen, nu deze uitwijklocatie voor Ter Apel al zo snel vol is?