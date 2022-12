Scheuren in gevel, trap stuk opgeschoven: schade aan huis Ringbaan-Oost groot na dodelijk ongeval

Pooltafel in de kluis, gamekamer én bioscoop: rijksmonu­ment ‘meer hotel dan studenten­com­plex’

TILBURG - Van bioscoopje, fitnessruimte tot een pooltafel achter de gigantische kluisdeur in het voormalige bankgebouw. Aan de Stationsstraat in Tilburg werden het rijksmonument met koetshuis én het buurpand omgevormd tot 44 appartementen. Het is eerder een luxe hotel dan studentencomplex.

