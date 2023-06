Prinses Laurentien leest voor op azc Gilze: ‘Het woord bang kwam vaak naar voren’

Reconstruc­tie wegen West-Bra­bant kan doorgaan, voor N629 tussen Oosterhout en Dongen nog geen oplossing

DEN BOSCH De reconstructie van vier provinciale wegen in Noord-Brabant, waarvan twee in het westen in van de provincie, kan alsnog doorgaan. Uit nieuwe stikstofberekeningen blijkt dat voor deze (aangepaste) projecten geen vergunning nodig is op grond van de Wet Natuurbescherming, meldt de provincie. Dat is goed nieuws voor Moerdijk en Gilze en Rijen.