Na twee jaar weer ‘Kerst in Biezenmortel’, zonder wandeltocht

In en rond gemeenschapshuis de Vorselaer, groepsaccommodatie Beukenhof en basisschool Franciscus komen bezoekers helemaal in kerstsfeer met optredens van diverse koren, orkesten, muzikanten en figuranten zoals een herder met zijn schapen. De organisatie is ook bezig te kijken of ze de asielzoekers, die tijdelijk opgevangen worden in de Beukenhof, bij het evenement kunnen betrekken: ,,Maar dat is allemaal een beetje last-minute, dus ik weet niet of dat nog lukt”, aldus Jan van Esch namens de organisatie. Het evenement duurt van 16.30 uur en 19.30 uur en de entree is gratis.