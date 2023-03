Meeste stemmen in Gilze en Rijen naar BBB

Waarom Ad, Remco en Ad vandaag niet gaan stemmen, en Ans het nog niet weet

Ongeveer de helft van de bijna twee miljoen kiesgerechtigden in Brabant bleef bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 2019 thuis. Grote vraag is of dat er vandaag net zoveel zijn. Ad, Remco, Ans en Ad gaan in ieder geval niet.