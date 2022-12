Mark ziet aanhouding na dodelijke schietpartij in Tilburg: ‘Hij verstopte zich in paniek achter stapel pallets’

Pakjesbe­zor­ger Hans over drukte bij PostNL sorteercen­trum in Breda: ‘De mooiste tijd van het jaar’

BREDA - Dik 50.000 pakketten rollen er in de week voor kerst van de band. Veel meer dan normaal. Maar de medewerkers van het pakketsorteercentrum van PostNL in Breda worden er niet koud of warm van. ,,Black Friday is nog drukker.”

