Man (18) gooit met illegaal vuurwerk naar agent in Tilburg, opgepakt voor zware mishandeling

ZLM Tour eindigt komende drie jaar in Oosterhout

De ZLM Tour eindigt de komende drie jaar in Oosterhout. Daartoe is donderdag een overeenkomst ondertekend op het gemeentehuis van de Brabantse stad. De rittenkoers voor profwielrenners maakte eerder in de week bekend dat de start komend jaar op 7 juni is met een proloog in het Zeeuwse Heinkenszand.

15:42