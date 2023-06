Lekker weer in Gilze en Rijen vandaag

Eerste training, oefenduel in Diessen, Sparta te gast op Koningsdag: dit is de voorberei­ding van Willem II

De kater van 2022/23 is nog maar nauwelijks verdwenen, of de voorbereiding op 2023/24 begint alweer bijna. Over iets meer dan twee weken staan de Willem II’ers voor het eerst op het trainingsveld. Het programma voor de voorbereidingsweken ziet er als volgt uit.