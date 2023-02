Jong en oud ‘pakke deur’ bij gezamenlijke optocht in Wringersgat

Laila (32) weet álles over de populaire ‘Japandi’-woontrend: ‘We lopen in Nederland een beetje achter’

Het is volgens de woonbladen dé trend van 2023: Japandi. Maar wat is het eigenlijk? En hoe richt je je huis zelf zo in? De Utrechtse Laila Rietbergen is verliefd op de interieurstijl, schreef er een boek over en heeft honderdduizenden volgers over de hele wereld. ,,Het is voor mij meer dan een interieur, meer een levensstijl.”