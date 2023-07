Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Gilze en Rijen vandaag

Kersverse ereburger Hardwell verovert de harten op Breda Live: een warme avond om nooit te vergeten

BREDA - Breda Live 2023 gaat de boeken in als uitzonderlijk warm. Voor Robbert van de Corput, alias Hardwell die op zaterdagavond de hoofdact is, is het eveneens een avond om nooit te vergeten. Hij mag zich sinds die avond ereburger van de stad noemen.