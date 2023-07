Nieuw horecacon­cept in Oosterhout: Mace wil de beleving van uitgaan in een metropool bieden

OOSTERHOUT - Koffie van de barista, een eigentijdse lunch en borrels en bites in de avond. Dat is het concept van de nieuwe zaak Mace aan de Oosterhoutse Markt, die in oktober haar deuren opent. ,,De beleving van uitgaan in een metropool, maar dan in Oosterhout.”