Gemeente Gilze en Rijen moet in tweede halfjaar 32 statushouders huisvesten

Tbs met dwang voor bedreigen minister Yesilgöz geëist: ‘Al die ellende voor één brief?’

BREDA/RIJEN - De 66-jarige Rijenenaar Johan V. stuurde minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid vorig jaar een brief waarin hij gedetailleerd beschreef hoe hij haar van kant zou willen maken. Met een spuitje, een bijl of een handgranaat. Bij de rechtbank in Breda hoort hij nu tbs met dwangverpleging voor vier jaar eisen.