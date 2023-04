BBB en VVD stellen Kamervragen over criminaliteit op asielzoekerscentrum Gilze

Verhuurder sleept Breda voor rechter na forse boetes voor illegale kamerver­huur

BREDA - Vormt een groep individuen die samen in een woning trekt een huishouden of is er sprake van kamerverhuur? Dat is de vraag die de rechter moet beantwoorden in een rechtszaak die is aangespannen door de verhuurder van een woning aan de Flierstraat in de wijk Heuvel in Breda.