‘Arbiters zogen sfeer uit de hal’, maar Trappers boekt wel achtste zege op rij

En dat is acht. De ijshockeyers van Tilburg Trappers boekten dinsdagavond hun achtste competitiezege op rij. Die kwam niet zonder slag of stoot tot stand tegen Füchse Duisburg.

Weliswaar is de ploeg uit Duisburg geen hoogvlieger in de Oberliga Nord, Trappers verloor er eind november na overtime van met 2-1. Oppassen dus, ook al zitten de Tilburgers in een flow de laatste weken.

Trappers had ook dit keer een goede start en nam via een treffer van Ninho Hessels een voorsprong, maar daarna duurde het lang voordat er opnieuw werd gescoord. Trappers probeerde de marge uit te breiden, maar het bleef lang spannend. Zeker toen de thuisploeg in de tweede periode een paar straffen op rij pakte en daardoor zelfs 38 tellen met twee spelers minder op het ijs stond. De Tilburgers overleefden die fase en kwamen dan toch op 2-0 door een treffer van Jonne de Bonth.

Onvervalste knokpartij

Maar bij de volgende straf voor Trappers buitten de bezoekers de manmeersituatie wel uit: 2-1. Met nog 29 tellen op de klok in de tweede periode prikte Mikko Virtanen op assist van Diego Hofland fraai raak, zodat de marge toch weer iets ruimer werd: 3-1. En met een doelpunt van Diego Hofland in de eerste minuut van de derde periode (4-1) werd de Duisburgse hoop op een resultaat al wel de grond in geboord. Uiteindelijk werd het 5-2, met een onvervalste knokpartij tussen Brett Bulmer (Trappers) en Ondrej Nedved (Füchse) met blote vuisten als slotakkoord.

Max Hermens vond het een ‘winnen en weg-wedstrijd’. ,,Deze moet je gewoon over de streep trekken, linksom of rechtsom”, aldus de forward, die met een masker met vizier speelde. ,,In de vorige wedstrijd heb ik een stick net onder mijn neus gekregen. Niks ernstigs, maar ik wil er niet nog een keer een tik tegenaan krijgen.”

Opgeleefd

Hermens is opgeleefd sinds Brett Bulmer is teruggekeerd bij Trappers. ,,Dat doet mij zeker goed”, erkent hij. ,,Vorig seizoen draaide onze aanvalslijn heel lekker, met ook Raymond van der Schuit erbij. Connor Sills was ook een prima speler, maar met Brett kan ik lezen en schrijven.” Coach Doug Mason vond het jammer dat de scheidsrechters in de tweede periode zoveel straffen gaven. ,,Niet allemaal terecht. Ze zogen de sfeer uit de hal op die manier, echt jammer en onnodig.”

Tweede Kerstdag

Op Tweede Kerstdag speelt Trappers z'n volgende wedstrijd, op bezoek bij Moskitos Essen. Dat is de start van een bijzonder drukke periode voor de Tilburgers, die dan negen duels in drie weken tijd moeten afwerken. Het aanvangstijdtip van de thuiswedstrijd tegen koploper Hannover Scorpions op zondag 8 januari is verschoven van 16.00 naar 19.00 uur.

Tilburg Trappers - Füchse Duisburg 5-2 (1-0, 2-1, 2-1). 8. N. Hessels 1-0, 31. De Bonth 2-0, 36. Lundh Hahneberg 2-1 (pp), 40. Virtanen 3-1, 41. Hofland 4-1, 51. Hermens 5-1 (pp), 56. Wernerson 5-2. Strafminuten: 19-13. Toeschouwers: 2.145.

Overige uitslagen: Saale Bulls Halle - Herforder EV 6-2, Crocodiles Hamburg - Moskitos Essen 8-3, Herner EV - Hammer EIsbären 3-4 (na overtime), Rostock Piranhas - Krefelder EV 8-5, Hannover Indians - IceFighters Leipzig 2-1 (na overtime), Black Dragons Erfurt - Diez Limburg 4-5 (na penaltyshots).

Stand aan kop: 1. Hannover Scorpions 32-90, 2. Crocodiles Hamburg 32-70, 3. Tilburg Trappers 32-70, 4. Saale Bulls Halle 33-67, 5. Hannover Indians 32-62.

