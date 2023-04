Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Gilze en Rijen

Stoere Kerels | ‘Het was weer niet best, maar iedereen vindt dit Willem II een vervelende ploeg’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 32 van dit seizoen gaat het over de 0-2 overwinning bij FC Den Bosch. Belgast van de week is Victor van den Bogert, de verdediger van de Bosschenaren die de Tilburgse jeugdopleiding doorliep.