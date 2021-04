Zwemkampioen Maarten van der Weijden: ‘Als mijn lijf wil stoppen ga ik door’

‘Ik had signalen van ondervoeding’

Eten & drinken: ‘Mijn eetpatroon heb ik het laatste jaar aangepast. Rigoureus, iets half doen kan ik niet. Na de elfstedenzwemtocht woog ik 110 kilo, nu 89,9. Voor zwemmen maken extra kilo’s weinig uit, maar voor hardlopen is gewicht kwijtraken beter. Ik snack niet meer en drink geen alcohol. Ik ontbijt met vier geroosterde boterhammen, waarvan twee met stroop voor het ijzer, en veel fruit. Tijdens het sporten neem ik elk uur 105 gram koolhydraten via een drankje of gel. De lunch is een warme maaltijd en in de avond eet ik brood. Ik heb geprobeerd in de avond enkel yoghurt met eiwitpoeder te eten, omdat ik merkte dat mijn spijsvertering dan meer tot rust kwam. Onlangs ontdekte mijn voedingsdeskundige dat mijn bloed signalen van ondervoeding had, daarom eet ik nu een grotere avondmaaltijd.’