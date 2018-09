Zo staat de ambulance nóg sneller bij jou op de stoep

Zodra jij 112 belt, zal de meldkamer eerst inschatten hoe ernstig de situatie is. Aan de hand hiervan wordt bepaald hoe snel de ambulance aanwezig moet zijn. Zo zijn er A1-ritten voor de ernstige ongelukken, waar de ambulance binnen 15 minuten ter plekke móét zijn. A2-ritten zijn voor de minder acute situaties, zoals een gebroken been. In Nederland zijn er jaarlijks zo’n één miljoen meldingen, waarvan ongeveer de helft onder A1-ritten valt. In 93 procent van de gevallen lukt het de ambulance om binnen die 15 minuten aanwezig te zijn. Dat is natuurlijk al aardig hoog, maar dat betekent toch dat voor de overige 35.000 situaties de ambulance niet op tijd op de stoep staat. Op dit moment is het zo dat de ziekenwagen vanuit de standplaats naar het ongeluk rijdt. Daar vindt de eerste hulp plaats, de patiënt wordt naar het ziekenhuis gebracht en vervolgens rijdt de ambulance weer terug naar zijn standplaats.

Algoritme

In Flevoland is dit algoritme inmiddels al in praktijk gebracht. Hier zien we dat er in Almere nu meer ambulances rondrijden in vergelijking met Zeewolde, omdat daar simpelweg meer mensen wonen en vaker ongelukken gebeuren. Maar ook op het moment dat er een ongeluk gebeurt in Lelystad, zal het algoritme berekenen dat er alvast een ambulance vanuit Dronten die kant op moet gaan rijden om paraat te staan voor het 'mogelijk' volgende ongeluk.



Onderzoeken naar de uitkomsten van dit model zijn positief. Ambulancepersoneel is op deze manier wel meer bezig met rondjes rijden, maar het aantal ambulances dat te laat komt, daalt aanzienlijk. Het blijkt dat hoe meer verplaatsingen de ambulance maakt, hoe vaker deze op tijd komt. Zelfs bij een paar relocaties per dag is er al een enorme winst te zien in het aantal ambulances dat op tijd komt.