Zo kies je in vier stappen een passende zorgverzekering

nog 2 dagenTot en met 31 december is het mogelijk om te veranderen van zorgverzekeraar of zorgverzekering. Hoe pak je dat aan? En waar moet je op letten? Hieronder een korte handleiding hoe je die keuze maakt.

1. Onderzoek het eigen risico

Het wettelijke eigen risico is komend jaar vastgesteld op 385 euro. ,,Als je dat bedrag eigenlijk nooit opmaakt en als je voldoende geld achter de hand hebt om eventuele tegenvallers te betalen, overweeg dan een hoger eigen risico’’, adviseert Bas Knopperts van vergelijkingssite Independer. De premie is dan meteen een stuk lager. ,,Het scheelt 300 euro per jaar als je een eigen risico van 885 euro hebt.’’ Juist door die lagere premie, is het risico dat je loopt met zo’n verhoging relatief klein, rekent Knopperts voor. ,,Als er iets gebeurt, betaal je tot 500 euro meer dan bij het standaard eigen risico, máár je betaalt 300 euro per jaar minder.’’

In het ergste geval ben je dus 200 euro meer kwijt. Toch zijn mensen vaak huiverig hun eigen risico op te hogen, ziet Suzanne Löwik van Pricewise. ,,Wij adviseren daarom de korting op de premie opzij te zetten. Als er dan toch iets gebeurt, kan je dat geld gebruiken en anders houd je een mooi bedrag over.’’ Ook goed om te weten: kinderen tot 18 jaar die zijn meeverzekerd op jouw polis, betalen geen eigen risico.

2. Bepaal je aanvullende dekking

Voor een vergoeding voor fysiotherapie, de tandarts, brillen of lenzen, alternatieve geneeswijzen, medische hulp in het buitenland of bijvoorbeeld orthodontie is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Ongeveer 80 procent van de Nederlanders heeft zo’n aanvullend pakket. Onderzoek wel goed of je de zorg die je aanvullend verzekert ook echt nodig hebt, zegt Knopperts. Maar ook of de verzekeringspremie niet hoger is dan de daadwerkelijke behandeling. ,,Als je alleen twee keer per jaar voor controle naar de tandarts gaat, is het goedkoper om dat zelf te betalen dan het hele jaar een premie te betalen voor een aanvullende tandartsverzekering.’’

3. Onderzoek of jouw zorgverlener een contract heeft bij de zorgverzekeraar van jouw keuze

Er zijn twee type verzekeringen: restitutie en natura. Restitutiepolissen zijn meestal iets duurder en vergoeden behandelingen in het basispakket bij vrijwel iedere behandelaar. Ook als deze geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Bij natura krijg je alleen de volledige behandelkosten vergoed bij zorgverleners waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft gesloten.

Quote Sommige mensen vinden het niet erg om voor die geplande knieopera­tie iets verder te rijden Suzanne Löwik

Ga je naar een ander, dan betaal je mogelijk tot wel 40 procent van de rekening zelf. ,,Controleer dus, voordat je de verzekering afsluit, of jouw fysiotherapeut, tandarts, verloskundige of het ziekenhuis in jouw buurt een contract heeft’’, zegt Knopperts. ,,Sommige mensen vinden het niet erg om voor die geplande knieoperatie iets verder te rijden als zij daardoor een lagere premie betalen voor hun zorgverzekering’’, zegt Löwik. ,,En als je spoedeisende zorg nodig hebt, wordt de zorg in elk ziekenhuis vergoed.’’

4. Hak de knoop door

Als je bovenstaande stappen hebt genomen, kan je bij een vergelijkingssites of bij de verzekeraar zelf in enkele minuten overstappen. Al hoeft dat natuurlijk niet als blijkt dat je huidige verzekering nog steeds het beste bij jou past. Gevraagd wordt naar je naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer en uiteraard de verzekering en eventueel het aanvullende pakket van jouw keus. Ook de gegevens van je kinderen vul je in.

,,Vaak zien mensen ertegenop’’, zegt Löwik. ,,Ze denken dat het veel werk is en dat ze veel gegevens nodig hebben.’’ Dat is niet zo, benadrukt ze. ,,Je BSN en je IBAN moet je misschien even opzoeken, maar de rest kan je zo uit je hoofd invullen.’’ Je oude zorgverzekering wordt vervolgens automatisch opgezegd door de nieuwe zorgverzekeraar. ,,Daar hoef je dus niet meer naar om te kijken.’’

Bron: Independer