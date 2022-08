Zo controleer je je borsten op knobbeltjes: 'Belangrijk is om altijd rechts met links te vergelijken’

,,Borsten zijn heel veranderlijk, dus als je op zoek gaat naar iets dat afwijkt, kom je altijd wel iets tegen”, zegt Claudia van het Kaar, borstweefseltherapeut en auteur van het boek BOOBs. Van het Kaar is daarom geen voorstander van het systematisch zelfonderzoek. Het idee was lange tijd dat zelfonderzoek zou bijdragen aan het eerder opsporen van borstkanker, met hogere overlevingskansen tot gevolg. Meerdere wetenschappelijke studies laten zien dat dat niet het geval is.

,,Er zijn heel veel verschillende soorten knobbels, die lang niet altijd kwalijk zijn”, zegt Van het Kaar. ,,Denk aan een cyste; een holte in het lichaam gevuld met vocht. Die is niet gevaarlijk, maar kan wel heftig aanvoelen. Een cyste kan namelijk wel vijf centimeter groot worden en bijna voelen als een kippenei.”

Ieders borsten voelen anders

,,De voordelen van systematisch zelfonderzoek zijn inderdaad heel betrekkelijk”, zegt verpleegkundig specialist Feia Hoving. ,,Want heel kleine knobbeltjes voel je minder goed. Wij zeggen daarom dat het vooral belangrijk is dat je je borsten goed kent. Als je weet hoe ze voelen en eruitzien, merk je het ook sneller als er veranderingen optreden.”

Quote Als je weet hoe je borsten voelen en eruitzien, merk je het ook sneller als er veranderin­gen optreden Borstweefseltherapeut Claudia van het Kaar

Van het Kaar: ,,Als borstweefselbehandelaar merk ik dat ieders borsten anders aanvoelen. Bij de ene vrouw is het een gladde massa, bij de ander voelt het alsof er zand of kiezelsteentjes tussen zitten. Dat komt door de natuurlijke variatie van het klierweefsel. Vrouwen kunnen in het laatste geval al snel denken dat ze een knobbeltje voelen, maar dat hoeft dus niet per se zo te zijn.”

Voel niet tijdens je eisprong

Het betekent volgens Van het Kaar niet dat je niks moet doen. ,,Ik ben juist heel erg voor borstcontact. Door je borsten dagelijks aan te raken, weet je hoe je lichaam voelt en in elkaar zit én heb je ook sneller door dat er iets niet klopt.” De borstweefseltherapeut vervolgt dat je vooral moet doen wat je prettig vindt. ,,En als dat neerkomt op een systematische manier je borsten controleren, dan moet je dat doen.”

Hoe pak je dat het beste aan? ,,Het beste moment om te voelen, is in de week na je menstruatie. Liever niet rond je eisprong, circa veertien dagen voor je menstruatie. Dan kunnen je borsten heel gevoelig zijn en onder invloed van hormonen anders aanvoelen. Borsten zijn net als je baarmoeder: naar je eisprong toe bouwen ze zichzelf op, om zo nodig een kind te voeden. Gebeurt dat niet, dan menstrueer je en worden je borsten weer zachter en in sommige gevallen minder gevoelig. Vrouwen die niet meer menstrueren, kunnen bijvoorbeeld de eerste van de maand aanhouden.”

Een borstprothese als een mammaprothese kan worden vergoed vanuit de basisverzekering als er sprake is van medische noodzaak. Lees meer op Independer over de voorwaarden.

Ook kijken is belangrijk

,,Belangrijk is om altijd rechts met links te vergelijken. Voel je aan beiden kanten een knobbel, is de kans groot dat er geen kanker groeit, maar het ligt aan de knobbeligheid van je weefsel.” En voel altijd met je vlakke hand, zegt Hoving: ,,Veel vrouwen pakken borstweefsel tussen hun vingers, dan voel je altijd wel iets. Deel je borst in vieren en ga door te duwen en strijken elk kwart af.”

Quote Controleer je borsten niet op vrijdagmid­dag. Als je iets voelt zit je het hele weekend in de stress Verpleegkundig specialist Feia Hoving

Voel niet alleen staand, maar ook liggend. Zeker als je grote borsten hebt kun je op deze manier makkelijker de onderkant voelen. ,,En vergeet je oksels niet, daar zit ook borstweefsel”, zegt Van het Kaar. Naast voelen is ook kijken belangrijk. ,,Borstkanker kan zich ook uiten door vocht uit of eczeem rond de tepel, door een deukje in de huid, een ingetrokken tepel of als de borst ineens warm aanvoelt of rood kleurt”, legt Hoving uit. ,,En doe het niet op vrijdagmiddag, als je iets voelt zit je het hele weekend in de stress.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.