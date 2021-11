Ziekenhuisbaas wil einde aan ‘duivels dilemma’: Mensen afbellen kost ook levens

Ernst Kuipers is een man van de cijfers. Al ‘drie winters’, zoals hij de duur van de coronapandemie zelf beschrijft, zit hij erbovenop. Van vooraanstaand specialist, werd hij bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Erasmus MC én voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat in het bestrijden van de pandemie een sleutelrol vervult. Als LNAZ-voorzitter was hij de bedenker van het verdelen van coronapatiënten over de beschikbare bedden.



Het hoge aantal coronabesmettingen per dag, is voor hem reden om aan de bel te trekken. ,,Die 16.000 besmettingen zijn een onderschatting. De testbereidheid is een stuk lager.’’ Tijd voor maatregelen, vindt hij, want alleen als het aantal besmettingen omlaaggaat, blijft er in de ziekenhuizen genoeg plek. ,,Begin oktober kwamen dagelijks 35 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis. Niets aan de hand, geen probleem. Maar ondertussen zitten we boven de 225 per dag.’’ Dat lijkt volgens hem niet veel, maar dat is het wel, zo rekent hij voor. ,,We hebben de afgelopen periode zo’n 85.000 coronapatiënten opgevangen. Bij elkaar waren dat meer dan 700.000 verpleegdagen. Het gaat echt om substantiële aantallen.’’