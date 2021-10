Zelfs Bas Smit doet het: met je matje in het stro en een geit likkend aan je oor yoga doen

Ruud ten Woldes (29) laatste interview: ‘Denk na over je leven, vóór je iets ergs meemaakt’

20 oktober Voor RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde (29) zou deze tijd in het teken staan van zijn boek Ziek gelukkig. Maar hij overleed vorig weekend toch nog plotseling. Vivian de Gier sprak hem vlak daarvoor. In overleg met zijn familie brengen we postuum dit interview.