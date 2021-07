Yvonne verloor haar zoon: ‘Hoe ga je daar als ouder mee om als je weet dat je kind niet oud wordt?’

Mijn ziekteZo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Vaak is het ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Yvonne Engels (57) over Duchenne: ,,We hebben altijd gekeken naar wat er wél kon.”

In januari dit jaar verloor Yvonne haar 26-jarige zoon Christian aan Duchenne spierdystrofie. De ernstige spierziekte werd bij hem geconstateerd toen hij 2,5 jaar oud was. ,,Toen werd er nog gedacht: binnen vijf jaar is er iets op gevonden, door baanbrekend onderzoek of medicatie.”

Wat is Duchenne ? Duchenne spierdystrofie (DS) wordt veroorzaakt door een fout op het X-chromosoom. Daardoor zijn het vooral (99,9 procent) jongetjes die lijden aan DS. Het eiwit dystrofine, belangrijk voor de stevigheid van spiercellen, wordt niet aangemaakt. Daardoor breken de spieren langzaam af. Omdat het eiwit ook een belangrijke rol speelt in het brein, heeft 30 á 40 procent leer- en gedragsproblemen. Wereldwijd hebben 1 op de 5000 jongetjes DS. De meeste patiënten overlijden tussen hun twintigste en dertigste levensjaar.

Die optimistische verwachting is niet uitgekomen. Yvonne: ,,De ziekte komt bij heel weinig jongens voor, het is erg duur om daarin te investeren. Het geld gaat toch sneller naar vaker voorkomende ziektes.”

Op de peuterspeelzaal begon het op te vallen: andere kindjes renden net iets sneller, waren net wat soepeler dan Christian. ,,Dan zegt iedereen: jongens zijn altijd later en opa was ook wat houteriger.” Het zal ook wel, dacht Yvonne een tijdje. ,,Maar op een gegeven moment zit er toch een stemmetje van twijfel in je hoofd.”

In die tijd zag haar moeder op televisie een uitzending van Ivo Niehe over Elizabeth Vroom, oprichter van het Duchenne Parent Project. Vrooms zoontje kwam in beeld en het was alsof Yvonnes moeder haar kleinzoon zag. Yvonne: ,,Hoe hij liep, hoe hij opstond, de stevige kuiten: dit is het, dacht ze.”

Yvonne maakte meteen een afspraak bij de kinderarts en die bevestigde hun vermoeden. ,,Ergens verwachtte ik dat ze zou zeggen dat het iets heel anders zou zijn. Als het dan wel zo is, moet je eerst bijkomen. Ze geven je ook de tijd om dat te laten landen.”

Luister naar ouders

Christian is een tijd behandeld met prednison. Dat zorgde voor oplevingen, maar is ook een zwaar middel. ,,Rond zijn vijftiende is hij gestopt. Hij werd toen best zwaar door de prednison en omdat hij niet meer bewoog.” Omdat Christian vanaf zijn negende niet meer kon lopen, zat hij eerst in een aangepast scootmobieltje en daarna in een elektrische rolstoel.

Quote Ouders zijn er dag en nacht bij, weten als geen ander wat er speelt

Yvonne wil benadrukken dat artsen goed moeten luisteren als ouders aangeven dat het slecht gaat met hun zoon. ,,Zij zijn er dag en nacht bij, weten als geen ander wat er speelt.” Eind december vorig jaar werd Christian, die een longontsteking had, ondanks hun aandringen niet opgenomen in een Nederlands ziekenhuis. Kort daarna werd hij opgenomen in België, waar zijn vader woont. Door de strikte coronamaatregelen daar heeft zijn zusje hem niet meer kunnen zien tot hij drie weken later overleed. ,,De Nederlandse arts belde elke dag dat hij in België was, maar hij had hem op moeten nemen. Dat had veel voor zijn zusje uitgemaakt.”

Stoere driewieler

Maar liever dan bij het einde, staat Yvonne stil bij het leven van Christian. Hoe ga je daar nou als ouder mee om, als je weet dat je kind niet oud zal worden? ,,We zijn altijd ontzettend positief geweest. Niet als in: we moeten maar de hele tijd vrolijk zijn. Maar wel door altijd te kijken naar wat we voor hem konden doen, en wat hij zelf kon doen.”

Quote We zijn altijd blijven kijken naar wat we voor hem konden doen, en wat hij zelf kon doen

Rond zijn vierde op een gewoon fietsje leren fietsen, dat zat er voor Christian niet in. ,,Als je dan zegt: helaas, het is een driewieler, dan maak je het zo beladen. We kozen voor een stoere driewieler, versierd met een leuke bel en slinger. Hij was zó blij toen hij die zag staan en daar gewoon mee weg kon fietsen. Dan waren wij ook blij.”

Magische fluit

Zijn middelbare school heeft Christian afgemaakt, daarna heeft hij veel muziek gemaakt. Met zijn ‘magic flute’, een blaasinstrument dat je kan bespelen met hoofdbewegingen, stond hij zelfs op het podium met Paul de Leeuw en Candy Dulfer.

Hij was sterk. Er was weleens een dipje als het echt niet lekker ging. Maar nooit zei Christian dat hij er van baalde. Yvonne: ,,Natuurlijk was het zwaar, maar we hebben het echt enorm met hem getroffen. Dat we 26 jaar zelf de zorg hebben kunnen doen, komt echt doordat hij het makkelijker maakte.”