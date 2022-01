Wil het nog niet zo lukken met de goede voornemens? ‘Inslijpen van nieuwe gewoontes kost tijd’

Wanneer kun je het beste beginnen met goede voornemens?

,,Je kunt je leven elke dag van het jaar anders willen invullen. Of het nu 1 januari, 1 april of 1 september is. Denk niet dat je alleen aan het begin van het nieuwe jaar goede voornemens moet hebben of dat je die binnen een maand moet zien te behalen. Het gaat vaak mis bij mensen die van het ene op het andere moment besluiten te willen stoppen of juist te willen beginnen met iets. Het is veel logischer om dit geleidelijk te doen.’’