Wees zuinig op je gehoor: ‘Zonder oordoppen naar een festival gaan, is vragen om problemen’

In Zweden blijven meer kindjes met hartproble­men leven na reorganisa­tie van operatie-afdelingen

Na dertig jaar discussie kunnen de academische ziekenhuizen nog steeds niet beslissen welke kinderhartcentra de complexe operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking mogen doen. In Zweden is de kinderhartchirurgie al in de jaren negentig geconcentreerd. En met succes: het aantal kinderen dat aan hartklachten overleed, daalde spectaculair.