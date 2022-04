We vroegen deskundigen: maakt geld gelukkig en voel je je echt beter als je verliefd bent?

Als je aan gezondheid denkt, denk je al snel aan je lijf. Maar mentale gezondheid is net zo belangrijk. Wie lekker in z’n vel zit, zit lekker in z’n hoofd. Waar hangt mentale gezondheid van af? We leggen zes stellingen voor aan psycholoog Hester Schaart en filosoof Marthe Kerkwijk.

Stelling 1: Fysieke en mentale gezondheid zijn van elkaar afhankelijk

Schaart: ,,Eens. Als je je psychisch niet goed voelt, beweeg je minder en daardoor gaat je fysieke gezondheid ook achteruit. Psychische klachten kunnen in het algemeen worden bestreden door gezond te leven op vlakken als: slaapritme, voeding, beweging, hygiëne en door het aangaan van waardevolle vriendschappen en relaties.”

Kerkwijk: ,,Eens. Filosoof René Descartes dacht daar in de 17de eeuw héél anders over. Hij stelde dat de geest en het lichaam twee verschillende substanties zijn. De laatste jaren groeit de kritiek op deze strikte scheiding en is er veel meer oog voor de manier waarop lichaam en geest met elkaar verbonden zijn.”

Stelling 2: Pure chocolade verlicht een depressieve stemming

Schaart: ,,Deels eens. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat chocolade met een cacaogehalte vanaf 70% je stemming positief kan beïnvloeden en symptomen van depressie kan verminderen. Echter helpt een stukje pure chocolade niet als je in een zware depressie zit.”

Quote Tenzij de oorzaak van je depressie­ve stemming chocolade­ge­brek is, ben je het werkelijke probleem aan het omzeilen Marthe Kerkwijk

Kerkwijk: ,,Deels eens. Pure chocolade bevat bepaalde plantaardige stofjes die zorgen voor een betere stemming. Verder helpt het natuurlijk dat chocolade lekker is, want dat geeft een esthetische ervaring. Maar het gevaar hiervan is net als met drugs; tenzij de oorzaak van je depressieve stemming chocoladegebrek is, ben je het werkelijke probleem aan het omzeilen.”

Stelling 3: Verliefdheid verbetert de mentale gezondheid

Schaart: ,,Eens. Als je verliefd bent, maak je dopamine, endorfine en serotonine aan. Hierdoor voel je je energieker en gelukkiger. Verliefdheid kan ook doorslaan, omdat je alleen nog maar aan die ene persoon kan denken. De andere kant van de medaille is liefdesverdriet zodra een relatie uitgaat. Dit kan een tijdelijke depressie veroorzaken.”

Kerkwijk: ,,Deels eens. Verliefdheid kan je mentale gezondheid namelijk verbeteren én verslechteren. Verliefdheid wordt door sommige wetenschappers zelfs als ziekte beschouwd. Zo bestaat er het Tako Tsubo-syndroom, het ‘gebroken hart-syndroom’, waarbij je een tijdelijke afwijking hebt aan je hartspier naar aanleiding van een plotselinge teleurstelling in de liefde. De symptomen lijken op een hartaanval, waardoor sommige patiënten per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Gelukkig is het ongevaarlijk en herstelt de patiënt snel weer. Mentaal kan het trauma langer duren.”

Stelling 4: Uiterlijk is bepalend voor je geluksgevoel

Schaart: ,,Oneens. Geluk zit veel meer in zingeving, dierbaren, lange relaties, fysieke en mentale gezondheid. Helaas zijn we allemaal bezig om het schoonheidsideaal na te streven en worden jongeren ermee overspoeld door social media. Ik pleit ervoor om ook ongelukkige en eenzame momenten te laten zien, een stukje menselijkheid.”

Quote Te veel geld brengt ook zorgen met zich mee. Kijk maar naar de winnaars van de staatslote­rij Hester Schaart

Kerkwijk: ,,Eens, helaas! De mode- en cosmetica-industrie laten mensen geloven dat ze gelukkiger zijn als ze hun uiterlijk aanpassen. Ook blijkt uit onderzoek dat we mensen die we als mooi beschouwen beter behandelen dan mensen die we minder mooi vinden. Ze hebben zelfs betere kansen op banen, vrienden en woningen. Een goed gevoel over je uiterlijk anticipeert dus op een betere sociale aansluiting en dat is bepalend voor ons geluksgevoel. Maar rechtvaardig is het natuurlijk niet.”

Stelling 5: Geld maakt gelukkig(er)

Schaart: ,,Deels eens. Geld kan gelukkiger maken, maar niet gelukkig. Het bied mogelijkheden om meer vrijheid te creëren en jezelf te ontwikkelen. Te veel geld brengt ook zorgen met zich mee. Kijk maar naar de winnaars van de Staatsloterij. Zij krijgen niet alleen het geld maar ook de juiste begeleiding hoe ermee om te gaan.”

Quote Waarom zou je je druk maken om dingen waar je niks aan kunt doen, zoals het weer? Marthe Kerkwijk

Kerkwijk: “Oneens. Geld zelf maakt niet gelukkig. Het gebrek aan geld gaat gepaard met armoede en schulden en dat maakt wel ongelukkig, maar dat komt omdat het in onze samenleving heel moeilijk is om met weinig geld aan je basisbehoeften te voldoen en voldoende respect te behouden. Er rust een stigma op, omdat we menen dat arme mensen dom zijn of hun armoede aan henzelf te wijten hebben, en dát maakt ongelukkig.”

Stelling 6: Het weer heeft invloed op je humeur

Schaart: ,,Eens. Dat zie ik bij al mijn cliënten. Zodra de zon schijnt hebben we meer energie en zijn we actiever. In het voorjaar, net voor de zomervakantie, nemen het aantal aanmeldingen bij mijn praktijk dan ook af. Net voor de feestdagen zijn de dagen kort en donker en dan komt het leed van familie tevoorschijn. Ik zie dan juist een toename.”

Kerkwijk: ,,Eens. Volgens de stoïcijnen zou het wenselijk zijn om je humeur alleen te laten afhangen van de zaken die er écht toe doen en daarmee bedoelen ze je eigen morele handelen. Waarom zou je je druk maken om dingen waar je niks aan kunt doen, zoals het weer? De keerzijde hiervan is echter dat je dan ook niet echt heel vrolijk kan worden van de eerste lentedag en ik zou dat niet willen missen.”

Psycholoog Hester Schaart is werkzaam als (Liefdesverdriet)psycholoog bij Praktijk Schaart in Den Haag. Marthe Kerkwijk is filosoof bij Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden.

