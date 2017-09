We Stoppen! Laurens (37) rookte drie à vier pakjes per dag

Tijdens de actie We Stoppen! gaan vijftig Nederlanders van 1 tot en met 5 oktober een uniek sociaal experiment aan. Het doel? Afrekenen met hun hardnekkige rookverslaving. Ook docent Nederlands Laurens Heuzinkveld (37) uit Doetinchem doet mee. Hij rookt al sinds z'n zestiende. ,,Uiteindelijk rookte ik in 2006 drie à vier pakjes per dag.."