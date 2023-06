We eten meer toegevoegde suiker dan we beseffen: zo minder je en houd je het vol

Hoe ouder, hoe groter kans op staar: zo herken je het en dit kun je eraan doen

Een troebele lens weer helder maken om scherp te kunnen zien; zo’n vijfhonderd mensen per dag ondergaan een staaroperatie. Met 180.000 operaties per jaar is het de meest uitgevoerde ingreep in Nederland. Sinds kort kan het aan twee ogen tegelijk. Wat is staar precies? En hoe gaat een operatie in zijn werk? We vragen het oogarts Caroline Storimans.