Water met poeder of siroop onschuldig? ‘Je krijgt zo 5 klontjes suiker binnen’

Gele tanden vermijden? Dit voedsel kun je beter niet te vaak eten

Als we gaatjes in onze tanden hebben, leggen we de schuld snel bij te veel frisdrank of suikerhoudende producten. Toch kunnen ook gezonde voedingswaren de tanden beschadigen, zegt mondhygiëniste Isabelle Mertens. Samen met tandarts Stefan Vandeweghe van Universiteit Gent en de Britse tandarts Tariq Idrees zet ze op een rijtje welke voeding slijtage veroorzaakt en welke je liever niet te vaak op het menu zet.