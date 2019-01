Wat te doen met zoon (20) die blowt en op de bank hangt

video Dit is waarom niemand zich het moment herinnert dat hij in slaap viel

11 januari Kun jij nog precies aanwijzen wat het moment was dat je gisteravond in slaap viel? Waarschijnlijk niet. De momenten vlak voor het in slaap vallen kun je je vast nog herinneren, maar het precieze moment van inslapen weet je niet meer. Slaaparts Sebastiaan Overeem (TU Eindhoven) legt in dit college van de Universiteit van Nederland* uit hoe dat precies zit.