Wat kan ik het beste smeren bij lastige huidklachten als eczeem of psoriasis?

Sander van den Bogert: ,,De huid beschermt je tegen kwalijke invloeden van buitenaf en is bovendien een visitekaartje voor de buitenwereld. Helaas hebben veel mensen last van dit belangrijke orgaan in de vorm van (terugkerende) klachten als rode, schilferende, jeukende en/of pijnlijke plekken. De kans is groot dat je dan last hebt van eczeem of psoriasis. Het eerste komt vaker voor bij kinderen, het tweede kan op elke leeftijd ontstaan.

Psoriasis en eczeem zijn niet te genezen. Met een behandeling wil je de klachten zo veel en langdurig mogelijk onder controle krijgen. Die bestaat uit een dagelijkse verzorging met basiscrème of zalf, eventueel (tijdelijk) aangevuld met medicijnen die worden voorgeschreven door de huisarts of dermatoloog.

Zijn natuurlijke middelen ook goed?

Als je googelt op huidverzorging bij eczeem of psoriasis is de kans groot dat je terechtkomt bij aanbieders van crèmes en zalven op natuurlijke, kruiden of homeopathische basis. Voorbeelden zijn aloë vera, calendula, kokosolie en antioxidanten. Deze producten zijn vrijwel nooit geregistreerd als geneesmiddel, niet wetenschappelijk getest zoals dat voor geneesmiddelen verplicht is en niet onafhankelijk beoordeeld.

Zonder het gebruik per se af te willen raden: weet wel dat de meerwaarde meestal niet vaststaat van deze vaak duurdere producten ten opzichte van een goedkope, vette basiscrème of zalf zoals cetomacrogol.

Ga bij nieuwe huidklach­ten of afwijkende plekjes toch maar langs de huisarts

Als je twijfelt of je bijvoorbeeld beter een (vaseline)crème of een zalf kunt gebruiken, kan de apothekersassistent hierin adviseren. Voor de allergische huid zijn in de apotheek hypoallergene producten te koop met een minimum aan extra toevoegingen. Tot slot is het natuurlijk altijd raadzaam om je huisarts te raadplegen bij nieuwe huidklachten of afwijkende plekjes.’’

