Wat als één verpleegkundige zes bedden moet bemensen? ‘Dan gaan zes mensen dood’

Operatiecomplex ‘Tweedui­zend coronapa­tiën­ten leggen de zorg helemaal plat’

Tijdens de zoveelste coronagolf bericht verslaggever Jurriaan Nolles in de serie Terug naar de storm over de zorg, het werk en de drukte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag ziet hij hoe moeilijk de keuzes zijn die de artsen van het operatiecomplex moeten maken.

26 november