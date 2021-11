Waarom niet sneller een boosterprik? ‘Krappe arbeidsmarkt’ speelt GGD parten

Hoe één vuurpijl het leven van Angie (51) ruïneerde: ‘Ik kan bijna niets meer, echt niets’

Eén enkele vuurpijl schoot het leven van Angie aan flarden. Sindsdien is niks gewoon of alledaags; MS bepaalt haar leven. Ze heeft voortdurend pijn en dreigt volledig invalide te worden. Maar Angie en haar man Rob houden moed. Een Russische dokter is hun reddende engel.

1 november