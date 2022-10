Waarom de griepprik dit jaar extra van belang is

,,Het griepseizoen is altijd onvoorspelbaar”, zegt Van Essen. ,,We weten nooit helemaal zeker welke variant van het influenzavirus opspeelt, of het vaccin voldoende helpt en hoe mensen zich gedragen.” Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en is een besmettelijke ziekte aan de luchtwegen. Omdat het virus zich aanpast en blijft veranderen, is het mogelijk om het virus opnieuw te krijgen.

Volgens het RIVM heb je griep als je last hebt van: koude rillingen, snotteren, hoofdpijn, heftige spierpijn en vermoeidheid, keelpijn en droge hoest en koorts. Het virus zit in druppeltjes snot, slijm en speeksel en kan zich verspreiden door te praten, hoesten of niezen.

Minder weerstand

Heb je een griep doorgemaakt, dan bouw je weerstand op, legt Van Essen uit. ,,De afgelopen jaren viel de griepepidemie mee, dat kwam onder andere door de lockdowns, waardoor we meer afstand hielden en vaker onze handen wasten.” Dat betekent volgens Van Essen dat ons dit jaar best eens een zwaardere epidemie te wachten kan staan.

En dat is vervelend voor risicogroepen, omdat zij daarmee grotere kans lopen in het ziekenhuis terecht te komen. ,,Verder is het zo dat zorgverleners al op hun tanden lopen, en kan het daarnaast grote impact hebben op het draaiende houden van de maatschappij, door bijvoorbeeld een tekort aan personeel.”

Minder ziek door vaccin

Om aandacht te vragen voor het nut en de noodzaak van vaccineren, organiseert de Influenzastichting ieder jaar de Nationale Griepprikdag. ,,Naast de kwetsbaren en 60-plussers worden dit jaar ook zwangeren opgeroepen voor de prik”, zegt Van Essen. ,,Dat doen we om pasgeboren kinderen beter te beschermen. De Wereldgezondheidsorganisatie gaf hierover al in 2012 positief advies, wij zijn zowat het laatste land dat dat invoert.”

Quote Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat mensen nu beter begrijpen hoe een vaccin werkt Ted van Essen, voorzitter influenzastichting

Van Essen zegt rekening te houden met vaccinatiemoeheid. ,,Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat mensen nu beter begrijpen hoe een vaccin werkt en ziet men in dat een vaccin ervoor kan zorgen dat je minder ziek wordt.” Het zou volgens de voormalig huisarts beter zijn als de prikken voor zowel corona als griep tegelijkertijd gegeven zouden worden. ,,Maar zover zijn we organisatorisch gezien nog niet.”

Zorgen over bijwerkingen

De zorgen die mensen hebben over de bijwerkingen van het vaccin wil Van Essen wegnemen. ,,Bij corona komt het nogal eens voor dat je je daar een dag niet lekker door kan voelen, daar is bij de griepprik veel minder sprake van. Goed om te weten is dat er in de winter verschillende verkoudheidsvirussen rondgaan; word je na het vaccin verkouden, hoeft dat niet te betekenen dat dat een bijwerking is.”

Van Essen vervolgt dat er geen levend virus wordt ingespoten. ,,Dat is echt een misverstand. Het griepvaccin is een van de veiligste vaccins die er bestaan. Het bestaat al zeventig jaar en wordt steeds verbeterd.” Het prikken start halverwege oktober.

Geen symptomen

De vaccinatiebereidheid nam de afgelopen jaren iets toe. ,,Afgelopen jaar kwam 67 procent van de 60-plussers opdagen. Ter vergelijking: het jaar daarvoor lag de opkomst rond de 61 procent.”

Toch is het aantal zorgmedewerkers dat zich tegen de griep laat prikken nog steeds aan de lage kant. ,,Zij zijn het gewend om met griep door te werken en denken al snel - net als veel anderen mensen - dat een griepje niet veel voorstelt, maar je kunt er goed ziek van worden en vooral in een ziekenhuis veel kwetsbare mensen besmetten.”

Daar komt bij dat je net als bij corona besmet kunt zijn met het virus zonder dat je daarvan symptomen vertoont. ,,We weten dat 10 procent van de mensen ieder jaar griep krijgt, en dat maar 5 procent zich daar bewust van is.” Tegenwoordig is het volgens Van Essen sowieso verstandig om bij klachten een zelftest te doen. ,,Dat is de enige manier om uit te sluiten of je corona of griep hebt, aangezien de symptomen veel op elkaar lijken.”

