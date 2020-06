Vrouwen met migraine zijn extra jaloers

,,De bevindingen uit het onderzoek gelden voor de vrouwelijke migrainepopulatie als groep, dus niet alle migrainepatiënten zullen zich hierin herkennen”, vertelt arts-onderzoeker Daphne van Casteren. Volgens haar is het belangrijk om meer te weten te komen over de exacte rol van oestrogeen bij vrouwen met migraine.



,,Met deze kennis kunnen we deuren naar nieuwe behandelingen openen. Daarnaast kan het belangrijk zijn dat artsen in de spreekkamer aandacht hebben voor deze sociale aspecten.”



De hoofdpijnonderzoekers hebben een tweede studie gedaan om meer inzicht te krijgen waarom migraine bij jonge vrouwen een risicofactor is voor het krijgen van hersen- en hartinfarcten. Uit deze tweede studie blijkt ook dat vrouwen met migraine vaker last hebben van koude voeten dan vrouwen zonder migraine.