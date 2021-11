Vooral veel meer coronabesmettingen bij kinderen op de basisschool

In de afgelopen zeven dagen testten 9416 kinderen van 5 tot en met 9 jaar oud positief. Dat is bijna 85 procent meer dan in de week ervoor. Onder 10-14-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 76 procent, onder 0-4-jarigen met 62 procent.

De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, denkt dat door de besmettingen meer druk komt te staan op het basisonderwijs. De raad vraagt scholen om goed te kijken naar hoe les kan worden gegeven op een manier die prettig is voor zowel leerlingen als leraren. Of er aanvullende maatregelen moeten komen voor basisscholen, laat de PO-raad aan het kabinet.

Hoogste weekcijfer ooit

In de afgelopen week zijn in totaal meer dan 110.000 besmettingen aan het licht gekomen. Dat is het hoogste weekcijfer ooit. Door het hoge aantal positieve tests lukt het de GGD’en nauwelijks nog om bron- en contactonderzoek te doen. In ongeveer een kwart van de gevallen wordt nog duidelijk hoe mensen het coronavirus hebben opgelopen. Een week eerder was zo’n 32 procent van de besmettingen te herleiden.