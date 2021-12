Voor deze mensen heeft het ziekenhuis geen plek: ‘Voor niet-gevaccineerden wel, heel oneerlijk’

Cyntha lag altijd nachten wakker, maar helpt nu anderen om in slaap te vallen

Cyntha Bogaart (33) lag altijd lang wakker. Als kind al. Dat brak haar tijdens haar studie op: Ze was altijd moe, had hoofdpijn en maagklachten. Ze raakte gefascineerd door insomnie en geeft nu als slaapexpert tips aan anderen die nooit kunnen slapen. ‘Als je tijdklok ontregeld is, raakt alles in de war. Van je hormonen tot je spijsvertering.’

18 november